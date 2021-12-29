الأرجنتين تسجل حصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن تسجيلها 42032 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر حصيلة قياسية منذ بدء الوباء.
يتبع...
أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن تسجيلها 42032 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر حصيلة قياسية منذ بدء الوباء.
يتبع...
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