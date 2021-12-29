 
مباشر
عاجل
قطر تعيد فرض الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة

الأرجنتين تسجل حصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا

أخبار العالم

الأرجنتين تسجل حصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2k5

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن تسجيلها 42032 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر حصيلة قياسية منذ بدء الوباء.

يتبع...

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا