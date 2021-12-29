بوتين يبحث مع لوكاشينكو التعاون بين روسيا وبيلاروس وخطط إجراء مناورات مشتركة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لمناقشة أهم الملفات المطروحة على الأجندة الثنائية بين الدولتين.

وأكد بوتين خلال الاجتماع الذي استمر نحو ثلاث ساعات أن مشروع دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس أحرز "خطوة ملموسة إلى الأمام" في عام 2021 فيما يخص تنسيق مواقف الدولتين في الاتجاهات الرئيسية.

وذكر بوتين بأن موسكو ومينسك وقعتا في وقت سابق من العام الجاري 28 برنامجا تحالفيا خاصا بتطوير التكامل، مشددا على أن هذه الاتفاقات التي تخص بالدرجة الأولى المجال المالي والقوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك، ستهيئ أرضية لتطوير اقتصاد كلا البلدين.

وأعلن بوتين عن وجود خطط طموحة للتعاون بين البلدين، وشكر لوكاشينكو على وقوف مينسك دائما إلى جانب تطوير التكامل مع روسيا.

كما أكد بوتين وجود خطط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين الدولتين في بيلاروس في فبراير أو مارس القادمين.

وأشار الرئيسان إلى أهمية التعاون بين الدولتين في مجال صناعة الطيران، واتفقا على مواصلة التنسيق في هذا الشأن.

وأقر لوكاشينكو في أن روسيا لعبت دورا حاسما في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لبيلاروس، بغض النظر عن العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وأكدت قناة محسوبة على الرئاسة البيلاروسية في تطبيق "تيليغرام" أن بوتين جاء شخصيا إلى لوكاشينكو بسيارة لنقله إلى مقر انعقاد الاجتماع بينهما، قصر قسطنطين، مشيرة إلى أن الرئيسين بعد اختتام المحادثات سيشاركان في مباراة لهوكي الجليد.

ووصل لوكاشينكو إلى "العاصمة الشمالية" لروسيا الاتحادية، سان بطرسبورغ، أمس للمشاركة في قمة غير رسمية لزعماء رابطة الدول المستقلة.

المصدر: وكالات