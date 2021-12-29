هجوم على شركة صينية عاملة بالنفط في جنوب العراق

تعرض مقر شركة "زيبك" الصينية العاملة ضمن حقل نفطي في محافظة ذي قار بجنوب العراق، لهجوم على أيدي مسلحين مجهولين، فجر الأربعاء، لم يسفر عن إصابات، كما أفاد مسؤولون.

وأفاد مصدر أمني، أنه تم توقيف ستة أشخاص "على ذمة التحقيق في أعقاب الحادث".

وقال مدير إعلام شركة نفط ذي قار، كريم الجنديل: "تعرض مقر شركة زيبيك الصينية العاملة ضمن حقل الغراف النفطي في قضاء الرفاعي بشمال الناصرية بمحافظة ذي قار إلى هجوم صاروخي (ار بي جي سفن) مع إطلاق وابل من الرصاص الحي فجر اليوم من قبل مجهولين".

وأضاف مصدر أمني بدوره عن أنه "لا توجد أضرار، فقط هناك آثار رصاص في كارافان خارجي، وتم العثور على صاروخ قاذفة لم ينفجر".

ولم يستبعد مصدر في شركة نفط ذي قار أن تكون "عملية التعرض للشركة عبارة عن ابتزاز من أجل تشغيل أبناء المنطقة".

وتعاني المحافظة من انتشار البطالة وتراجع الخدمات الصحية والبنى التحتية، لا سيما في مناطقها الريفية البعيدة عن مركزها مدينة الناصرية.

وتعمل شركة "زيبيك"، وهي شركة صينية مساندة لشركة "بتروناس" الماليزية، على حفر 31 بئر نفط للشركة المستثمرة لحقل الغراف الذي ينتج من 80 إلى 100 برميل يوميا الواقع في محافظة ذي قار.

ويشكل النفط 90% من واردات العراق، الذي هو ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك.

وصدرت البلاد خلال شهر نوفمبر أكثر من 98 مليون برميل نفط بقيمة تتجاوز سبعة مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط.

بالمجمل، تعد حوادث إطلاق النار شائعة في العراق ذي الطابع العشائري. وتنتشر في عموم البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، منهم 40% دون الـ14 عاما، ويوجد لدى السكان حوالى 7.6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقا لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.

المصدر: أ ف ب