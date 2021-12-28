أمير عبد اللهيان يدعو إلى تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف اليمنية

أكد وزير الخارجية الإيراني، امير عبداللهيان، أنه يجب تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف اليمنية، رافضا أي خطط تقسيم لأي دولة إسلامية.

وقال وزير الخارجية عبداللهيان، ظهر اليوم الثلاثاء، على هامش حفل تأبين السفير الإيراني السابق بصنعاء، ایرلو، الذي أقامته وزارة الخارجية: "من المهم بالنسبة لنا التواصل مع اليمن، ونعتقد أنه في ضوء الحفاظ على الوحدة الوطنية لليمن، يجب تشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية في هذا البلد".

وذكر أن البعض کان یخطط ویسعی إلى تقسيم اليمن إلى منطقتين أو أكثر، وأضاف: "نحن ضد أي تفكك للدول الإقليمية والدول الإسلامية".

وأكد رئيس الجهاز الدبلوماسي أنه من أجل تواصل علاقات الجمهورية الإسلامية الايرانية مع اليمن، سيتم قريبا تعيين سفير جديد لإيران في صنعاء.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنه "في الوقت الحالي، سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اليمن مفتوحة وتعمل بقوة ونشاط، وتواصل ايران مساعيها لتطوير التعاون لإعادة السلام إلى اليمن، ورفع الحصار البشري وإنهاء العدوان في هذا البلد، ونعتقد أن الملف اليمني ليس لديه سوى الحل السياسي".

المصدر: مهر