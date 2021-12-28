 
مباشر

ألمانيا تسجل 372 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 372 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
برلين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s221

سجلت السلطات الصحية الألمانية 372 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
ألمانيا تتوقع زيادة كبيرة في إصابات
ألمانيا تتوقع زيادة كبيرة في إصابات "أوميكرون" خلال العطلات

وبحسب تقرير معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 21080 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في البلاد منذ انتشار الجائحة إلى 7026369 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 110805 حالة.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بسبب المتحور الجديد "أوميكرون" ستشهد زيادة حادة في الأيام المقبلة.

وناشد لاوترباخ المواطنين اتخاذ تدابير لتجنب الإصابة خلال احتفالات عيد الميلاد.

وتترقب السلطات الألمانية حدوث موجة أخرى من حالات الإصابة بكوفيد-19 بسبب "أوميكرون"، بالرغم من أن المتحور "دلتا" ما زال هو السائد في البلاد حتى الآن، وتراجع أعداد الإصابات، بعد ارتفاع مفاجئ الشهر الماضي.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا