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بولسونارو لا يعتزم تطعيم ابنته ضد فيروس كورونا

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بولسونارو لا يعتزم تطعيم ابنته ضد فيروس كورونا
AFP EVARISTO SA
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو مع ابنته لاورا
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أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه لا يعتزم تطعيم ابنته الصغرى لاورا ضد فيروس كورونا.

وأكد بولسونارو أنه يبحث مع وزير الصحة مارسيلو كيروغا موضوع تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا في البرازيل، مشيرا إلى أنه على الوزير أن يضع بحلول 5 يناير المقبل برنامجا لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة.

وأضاف بولسونارو: "آمل بأن السلطة القضائية لن تتدخل... لأن ابنتي لن تخضع للتطعيم، وأريد أن يدرك ذلك الجميع. عمرها 11 سنة".

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يذكر أن هيئة الرقابة الصحية البرازيلية "أنفيزا" كانت قد وافقت في 16 ديسمبر على استخدام لقاح شركة "فايزر" الأمريكية لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما من العمر ضد فيروس كورونا.

وقبل بدء التطعيم اقترحت وزارة الصحة إجراء مناقشات اجتماعية للموضوع.

وأشار بولسونارو إلى أن هناك "شكوكا كثيرة" بشأن تلقي الأطفال للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: "تاس"

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