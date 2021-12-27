إسرائيل.. تسجيل أكثر من ألفي إصابة بكورونا
Reuters
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم تم تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت إنه حالة 184 مريضا خطيرة ويخضع 73 منهم للتنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها يبلغ 8242 حالة.
هذا وتعهد وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بتغيير السياسة الخاصة بالحجر الصحي ليتم إعفاء المطعمين من ضرورة الخضوع له كلما خالطوا مصابا بكورونا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الإعلان عن تغيير القيود بخصوص مطار بن غوريون.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلي
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