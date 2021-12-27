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قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي يخلو من العقوبات ضد "السيل الشمالي 2"

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قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي يخلو من العقوبات ضد
Reuters ARND WIEGMANN
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يخلو قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي (NDAA) الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن من العقوبات ضد مشروع الغاز "السيل الشمالي 2" الروسي الأوروبي.

وكان الجمهوريون في الكونغرس يطالبون بإدراج البند حول العقوبات ضد مشروع الغاز لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق على مشروع القانون، لكن صيغته النهائية المتفق عليها لم تتضمنه.

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ولم يتضمن القانون أيضا المقترحات بشأن فرض عقوبات على 35 روسيا تعتبرهم واشنطن "مقربين" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى الدين السيادي الروسي.

وعلى الرغم من ذلك تضمنت الميزانية الدفاعية الأمريكية، التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 770 مليار دولار، رصد 4 مليارات دولار "لردع روسيا" في أوروبا.

وكان مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية قد حظي بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 ديسمبر الجاري، ووقع عليه الرئيس بادين اليوم الاثنين.

المصدر: وكالات

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