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ناشطات أفغانيات: القيود المفروضة على النساء في البلاد تثير القلق

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ناشطات أفغانيات: القيود المفروضة على النساء في البلاد تثير القلق
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ناشطات "شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية"
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أعربت "شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية" عن مخاوفها من أن تؤدي القيود المفروضة على النساء في البلاد من قبل حركة "طالبان" إلى حرمان المرأة الأفغانية من جميع حقوقها.

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وذكرت "الشبكة" في مؤتمر صحفي عقد في كابل يوم الاثنين أن التعليم والعمل حق من حقوق المرأة، وحرمانها منها سيؤدي بالمجتمع إلى الفقر والانهيار الاقتصادي.

ودعت "الشبكة" في قرارها الختامي إلى إنهاء الاغتيالات المستهدفة ورفع القيود المفروضة على المرأة وحماية حرية التعبير وإعادة فتح المؤسسات التعليمية للمرأة وتعيين خبراء في المؤسسات الحكومية.

وطالبت الناشطات بحق المرأة والأقليات العرقية والدينية في أفغانستان في المشاركة السياسية، إضافة إلى تشديدهن على ضرورة عودة المرأة إلى وظائفها وعدم حرمانها من حقها في العمل.

وكانت حركة "طالبان" قالت، يوم الأحد، إن النساء اللواتي يسعين إلى السفر لأكثر من 72 كيلومترا يجب أن يكون برفقتهن "محرم"، مع الإشارة إلى أن الحجاب مطلوب أيضا للنساء الراغبات بالتنقل.

 

المصدر: صحيفة "هشت صبح" الأفغانية

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