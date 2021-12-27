السجن 20 شهرا لقبطان تسبب جنوح سفينته بتلوث نفطي في موريشيوس

حكم قضاء موريشيوس على قبطان تسبب جنوح سفينته في أسوأ تسرب نفطي على الإطلاق على ساحل الجزيرة في 2020، وحكم على مساعده بالسجن عشرين شهرا.

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وقالت القاضية إيدا دوكي رامبارون، اليوم الاثنين إن: "المحكمة أخذت في الاعتبار اعتراف المتهمين بالتهم الموجهة إليهما واعتذارهما". وأضافت أن "الحكم هو السجن 20 شهرا".

وكانت السفينة اليابانية "ام دبليو واكاشيو" جنحت في 25 يوليو 2020 فوق شعاب مرجانية في جنوب شرق موريشيوس، ما أدى إلى تسرب أكثر من ألف طن من زيت الوقود في مياهها الصافية.

ودانت محكمة بورت لويس بـ"تعريض سلامة الملاحة للخطر"، القبطان الهندي سونيل كومار نانديشوار، الذي اعترف بأنه كان قد شرب الكحول في حفل على متن السفينة، ومساعده السريلانكي هيتيهانيلاج سوبودا جانيندرا تيلاكاراتنا، الذي اعترف بالأمر نفسه.

وكانت السفينة التي ترفع العلم البنمي في طريقها من سنغافورة إلى البرازيل وتنقل 3800 طن من زيت الوقود ومئتي طن من الديزل، تسربت بسرعة لكن تم سحب معظمها.

واعتذر الرجلان المسجونان في بورت لويس منذ أغسطس 2020 عن الحادث.

وكان التسرب النفطي تسبب في أسوأ تلوث بحري في تاريخ البلاد التي تعتمد على مياهها في تحقيق الأمن الغذائي والسياحة البيئية، في منطقة تضم واحدة من أجمل الشعاب المرجانية في العالم.

المصدر: "أ ف ب"