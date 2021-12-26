ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات وسط إيران

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمان وسط إيران، العميد عبد الرضا ناظري، ضبط ما يبلغ طنا و58 كيلوغراما من مادة الأفيون من قبل قوات مكافحة المخدرات.

وأوضح ناظري، في تصرح صحفي أدلى به اليوم الأحد ونقلته وكالة "إرنا" الرسمية، أن شرطة مكافحة المخدرات لمحافظة كرمان تبلغت معلومات من نظيرتها في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق البلاد بشأن سيارة نقل محملة بشحنة كبيرة من المخدرات وهي قادمة من صوب الصحراء إلى المحافظة ومنها إلى سائر محافظات البلاد.

وأضاف أن 3 فرق من قوات الأمن الداخلي في محافظة كرمان تصدت لهذه العصابة وتمكنت من إيقاف سيارة النقل التي كانت محملة بالمخدرات.

ولفت ناظري إلى أن هذه العملية أفضت إلى القبض على أحد المهربين وضبط طن و58 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدرة.

وتشهد كرمان المتاخمة للمحافظات الحدودية شرق البلاد على الدوام محاولات نقل وترانزيت المخدرات بواسطة العصابات الناشطة في هذا المجال، وقد أنفقت الكثير من الطاقات المادية والمعنوية في سياق مكافحة هذه الظاهرة المشؤومة.

المصدر: "إرنا"