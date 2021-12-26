بوتين عن دوافع قلق روسيا إزاء تحركات الناتو: دفعونا إلى خط لم يعد فيه أمامنا مجال للتراجع

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو أصبحت في موقع لم يعد فيه أمامها مجالا للتراجع، فيما يخص مباعث قلقها إزاء تمدد حلف الناتو شرقا.

وقال بوتين، في حوار بثته قناة "روسيا 1" اليوم الأحد، ردا على سؤال عن "الخطوط الحمراء" التي تحددها روسيا أمام الغرب: "أود أن يتضح داخل بلدنا وفي الخارج أن المشكلة لا تكمن في وضعنا خطا لا نريد أن يتجاوزه أحد، بل في أنه لم يعد هناك مجال للتراجع لدينا. دفعونا إلى الخط الذي لم يعد بوسعنا فيه مواصلة التحرك إلى الوراء".

وحذر بوتين من أن نصب الناتو منظومات صاروخية في أوكرانيا سيعني أنه سيكون قادرا على استهداف العاصمة الروسية موسكو في غضون أربع-خمس دقائق فقط، متسائلا: "إلى أين ينبغي لنا التحرك في هذه الظروف؟"

وتابع: "وضعونا في حال نضطر فيها إلى القول لهم "قفوا!"، وهذا ما يكمن فيه الأمر".

يتبع..