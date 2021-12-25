منظمة حقوقية تعلن فقدان اثنين من أعضائها بعد أنباء العثور على أكثر من 30 جثة محترقة في ميانمار

أعلنت منظمة "Save the Children" غير الحكومية "فقدان" اثنين من أفراد طاقمها في ميانمار بعدما عثر السبت على جثث متفحمة لأكثر من 30 شخصا بداخل عربات محروقة شرق البلاد.

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وقالت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال، في بيان، إنها تلقت "تأكيدا أن سيارتهما تعرضت لهجوم وللحرق" خلال اعتداء نفذ الجمعة في ولاية كاياه في شرق البلاد نسبته مجموعة مراقبة إلى الجيش.

وعثر السبت على أكثر من 30 جثة متفحّمة بينها جثث نساء وأطفال، في عربات محروقة في ميانمار، وفق ما أفاد مرصد "ميانمار ويتنس" ومجموعة "قوات الدفاع الشعبي" المتمردة، متهمين المجلس العسكري بالهجوم.

كما قالت مجموعة "كاريني" لحقوق الإنسان إنها عثرت على جثث محترقة لنازحين داخليا، بينهم شيوخ ونساء وأطفال، قتلوا على يد الجيش الذي يحكم ميانمار، بالقرب من قرية "مو سو" في مدينة هبروسو السبت.

وتشهد ميانمار فوضى عارمة منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية في فبراير، وأوقعت حملة القمع التي أطلقتها قوات الأمن ضد المحتجين أكثر من 1300 قتيل.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات