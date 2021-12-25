 
مباشر

جهة مقربة من الحرس الثوري الإيراني تهدد بضرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي (فيديو)

أخبار العالم

جهة مقربة من الحرس الثوري الإيراني تهدد بضرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي (فيديو)
Video Screenshot
الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف مفاعل ديمونا الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1hr

نشر حساب على "تويتر" محسوب على الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يظهر تهديدا باستهداف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي بصواريخ مدمرة.

ويظهر المقطع لحظة سقوط صواريخ عديدة على مكان مستهدف، وقد أرفق الحساب مع الفيديو وسم "ديمونا"، في إشارة إلى أن الصواريخ بإمكانها بلوغ المفاعل النووي الإسرائيلي.

كما نشر الحساب آيات قرآنية تتوعد بالانتقام، في إشارة إلى الرد على أي خطوة إسرائيلية عدوانية تجاه إيران.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا