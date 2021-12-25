جهة مقربة من الحرس الثوري الإيراني تهدد بضرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي (فيديو)

نشر حساب على "تويتر" محسوب على الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يظهر تهديدا باستهداف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي بصواريخ مدمرة.

ويظهر المقطع لحظة سقوط صواريخ عديدة على مكان مستهدف، وقد أرفق الحساب مع الفيديو وسم "ديمونا"، في إشارة إلى أن الصواريخ بإمكانها بلوغ المفاعل النووي الإسرائيلي.

كما نشر الحساب آيات قرآنية تتوعد بالانتقام، في إشارة إلى الرد على أي خطوة إسرائيلية عدوانية تجاه إيران.

المصدر: RT