هجوم فتاك لسمكة قرش قبالة كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية أن شخصا لقي مصرعه إثر تعرضه لهجوم من قبل سمكة قرش أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.

وذكرت شرطة مدينة مورو باي الساحلية أن السلطات استجابت صباح أمس الجمعة لتقارير عن شخص في أحد السواحل تم انتشاله من المياه بعد هجوم يعتقد أنه لسمكة قرش، ولا تظهر عليه علامات الحياة.

Press Release - Shark Attack pic.twitter.com/YA0WaPorjt — Morro Bay Police (@MorroBayPD) December 24, 2021

وأكد المسؤولون، لدى وصولهم إلى موقع الحادث، رسميا وفاة الضحية.

ولفتت الشرطة إلى أن السلطات قررت عدم إغلاق السواحل تحسبا لهجمات جديدة، داعية الناس في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن المياه خلال الساعات الـ24 القادمة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سان لويس أوبيسبو تمكن من تحديد هوية الضحية، لكن لم يتم الكشف عنه للجمهور بعد.

المصدر: RT + "سي إن إن"