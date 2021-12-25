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"طالبان" تحظر تشغيل الموسيقى في السيارات ونقل النساء بدون حجاب

أخبار العالم

Reuters
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حظرت حركة "طالبان" تشغيل الموسيقى في السيارات، وكذلك نقل النساء بدون ارتداهن الحجاب.

وذكرت قناة "كابل" التلفزيونية أن وزارة التوجيه الإسلامي (وزارة التجنيد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) قدمت  توصية خطية للسائقين بعدم تشغيل الموسيقى وعدم نقل النساء غير المحجبات في السيارات.

وفي وقت سابق حظرت حركة "طالبان" بث الموسيقى وظهور المذيعات على محطات التلفزيون.

المصدر: قناة كابل نيوز + نوفوستي

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