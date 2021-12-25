"ناسا" تستعد لإطلاق أكبر تلسكوب فضائي من غويانا الفرنسية

تطلق إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" يوم السبت تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية.

ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء وتبلغ تكلفته 9 مليارات دولار وسيقوم صاروخ "آريان 5" بإطلاقه في الساعة 7:20 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:20 بتوقيت غرينتش) من قاعدة الإطلاق التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في غويانا الفرنسية.

وأشادت "ناسا" بالتلسكوب باعتباره المرصد الأول لعلوم الفضاء في العقد المقبل.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيقوم الصاروخ الفرنسي الصنع بوضع التلسكوب في الفضاء بعد رحلة مدتها 26 دقيقة.

ويبلغ وزن التلسكوب 14000 رطل ويعادل عند فتحه مساحة ملعب تنس تقريبا، وسيتجه خلال الشهر التالي إلى وجهته في مدار حول الشمس على بعد نحو مليون ميل من الأرض.

ويعد هذا التلسكوب وسيلة للسماح للبشرية بالحصول على لمحة أولية للكون كما كان موجودا في الوقت الذي يُعتقد أن أقدم المجرات تشكلت فيه.

المصدر: "رويترز"