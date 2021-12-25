إيران تعلن فتح "فصل جديد" في العلاقات مع أذربيجان

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، التوصل إلى اتفاق مع أذربيجان لفتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين بعد التوتر الذي سادها في وقت سابق من هذا العام.

وقال عبد اللهيان، في تغريدة نشرها الجمعة: "خلال الزيارة الرسمية إلى باكو اتفقنا على فتح فصل جديد (من العلاقات). خلال لقاء ودي مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف ومناقشات أجريتها مع وزير الخارجية، جيحون بيراموف، ورئيس البرلمان صاحبة جعفاروفا، رسمنا خارطة طريق حول تعزيز لاحق للعلاقات".

وأضاف: "كنت مسرورا بالتقاء الإيرانيين الذين يعيشون هناك. نواصل إعطاء الأولوية للجيران".

During official visit to Baku, we agreed to open a new chapter.

In cordial meeting w @presidentaz, & my discussions w FM Bayramov & Parl. Speaker we charted a roadmap to further enhance ties.

I had the pleasure to meet Iranians who live there.

We continue to prioritize neighbors. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 24, 2021

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وشهدت العلاقات بين أذربيجان وإيران في أكتوبر 2021 توترا ملموسا بدأ بفرض الحكومة في باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

واستمر التصعيد بعد أن تحدث عبد اللهيان عن وجود إسرائيلي في المنطقة منذ زمن المعارك في قره باغ خريف 2020، مشددا على أن إيران لن تقبل أن تكون هناك أي قوات إسرائيلية قرب حدودها.

المصدر: RT