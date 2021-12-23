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نيويورك.. مراهق يفتح النار داخل صالة ألعاب رياضية في لونغ آيلاند

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نيويورك.. مراهق يفتح النار داخل صالة ألعاب رياضية في لونغ آيلاند
Reuters
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أعلنت الشرطة الأمريكية، أن مراهقا مسلحا فتح النار خلال إشكال مع مراهق آخر، داخل صالة ألعاب رياضية في لونغ آيلاند.

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وكان نوح هاينز، 18 عاما، يتجادل مع مراهق يبلغ من العمر 17 عاما داخل ناد رياضي في شمال منطقة بابل في نيويورك، عندما طلب منهم الموظفون المغادرة.

وقال رجال الشرطة إن المراهقين خرجا إلى ساحة خارجية، حيث تحول الجدال بينهما إلى قتال جسدي، وبعد ذلك غادر هاينز، وعاد المراهق الثاني إلى صالة الألعاب الرياضية.

لكن السلطات قالت إن هاينز عاد بعد حوالي 30 دقيقة وواجه الشاب الآخر  في غرفة تبديل الملابس.

وأضاف رجال الشرطة إن كلا المراهقين غادرا غرفة تبديل الملابس وبدآ القتال في الصالة الرياضية، حيث صرخ المراهق ذو الـ17 عاما في وجه زبائن آخرين بأن هاينز كان يحمل مسدسا، ولفتت الشرطة إلى أنه لم يصب أحد خلال إطلاق النار.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت هاينز بعد حوالي خمس دقائق، ومن المقرر توجيه الاتهام إليه في محكمة المقاطعة الأولى في يوم الأربعاء المقبل.

وتم نقل المراهق إلى مستشفى محلي، حيث جرى علاجه من إصابات طفيفة وتم إطلاق سراحه.

المصدر: newyork post

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