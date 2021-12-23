"لجنة 6 يناير" بالكونغرس تحقق في اتصالات جيم جوردان مع ترامب قبل اقتحام الكابيتول

طلبت لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، إجراء مقابلة مع النائب الجمهوري جيم جوردان.

وطلبت اللجنة الكشف عن المحادثات التي أجراها مع الرئيس السابق في اليوم الذي هاجم فيه أنصار ترامب مبنى الكابيتول، في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وزعم جوردان في وقت سابق أنه لا يستطيع أن يتذكر عدد المرات التي تحدث فيها مع ترامب في 6 يناير، ولكنه قال "إنه تحدث معه مرة واحدة على الأقل".

وفي رسالة إلى جوردان، كتب النائب بيني طومسون أن اللجنة ترغب في مناقشة كل هذه الاتصالات بالتفاصيل.

وطلب طومسون، أيضا، تفاصيل عن أي اتصالات أجراها جوردان في 5 أو 6 يناير مع الفريق القانوني لترامب أو أعضاء "غرفة الحرب"، الذين كانوا يجتمعون في فندق ويلارد قبل الهجوم على الكونغرس.

وهذا الطلب الثاني خلال أسبوع للجنة من عضو في الكونغرس، حيث اتصلت اللجنة بالنائب سكوت بيري (جمهوري من بنسلفانيا) للحصول على معلومات بشأن اتصالاته مع البيت الأبيض في عهد ترامب.

وقال بيري يوم الثلاثاء إنه لن يرد على الاستفسارات، واقترح متحدث باسم اللجنة أنها ستنظر في إصدار أمر استدعاء.

المصدر: وكالات