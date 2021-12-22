بوتين وبيتيل يناقشان الوضع في جنوب شرق أوكرانيا وأزمة الهجرة

أكد الكرملين في بيان له، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، أزمة الهجرة والوضع في جنوب شرق أوكرانيا.

وجاء في البيان، أن "القضايا المتعلقة بآفاق حل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك وضع الهجرة على حدود بيلاروس مع دول الاتحاد الأوروبي، نوقشت باستفاضة".

وأضاف: "قدم بوتين تقييما مبدئيا للأعمال الهدامة التي قامت بها كييف، والتي أدت إلى طريق مسدود في عملية التفاوض لحل الأزمة الأوكرانية الداخلية".

وتابع: "تم التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل وغير المشروط لحزمة التدابير المنصوص عليها في (اتفاقية مينسك) من قبل السلطات الأوكرانية".

وأشار البيان، إلى أن "الرئيس الروسي أطلع رئيس وزراء لوكسمبورغ على المبادرة الروسية بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا، بالإضافة إلى تحرك الناتو شرقا".

المصدر: "تاس"