أردوغان: الخطة الاقتصادية الجديدة حققت هدفها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي في البلاد، قد حققت هدفها.

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وفي كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، أضاف أردوغان أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات الأتراك "من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف".

وقال إن "جميع المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك".

ووعد أردوغان بخفض التضخم قائلا إن "حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة استطاعت خلال الأعوام الماضية تخفيض نسب الفائدة والتضخم إلى حدود 7 و4.5 في المئة، وأن هذه الحكومة قادرة أيضا على تحقيق ذلك مجددا".

واعتبر الرئيس التركي أن "الخطة الاقتصادية الجديدة حظيت بقبول الشعب والأسواق". وأضاف أن "حكومته لا تُقدم على أي خطوة تتعارض مع قواعد السوق الحر".

وكانت تصريحات لأردوغان أمس أدت إلى رفع قيمة الليرة التركية بنحو 33 في المئة، إذ كان سعر صرف الليرة سجل أكثر من 18 للدولار، إلا أنه تراجع إلى ما يزيد قليلا عن 12 ليرة للدولار، بعد تصريحات أردوغان حول الأداة المالية جديدة.

وقال أردوغان يوم الاثنين الماضي إن تركيا "ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية