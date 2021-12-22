هرتصوغ لساليفان: نخاف من "تقدم إيران نحو النووي تحت غطاء مفاوضات فيينا"

أجرى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتصوغ، أمس الثلاثاء، اجتماع عمل مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.

وشارك بالاجتماع سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، والسفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس، ومسؤولون كبار من المجلس القومي الأمريكي وممثلون عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وعبر الرئيس الإسرائيلي في الاجتماع عن مخاوفه من تقدم إيران نحو امتلاك أسلحة نووية بحماية مفاوضات فيينا. وقال لساليفان إن "الشرق الأوسط مقسم اليوم إلى تحالفات - تحالف إسرائيل ودول عربية تسعى إلى السلام، تحارب إيران وتعمل من أجل عالم أفضل لمواطنيهم، مقابل تحالف الإرهاب الإيراني وأذرعتها التي تسعى لزعزعة أمن المنطقة".

كما عبر هرتصوغ عن تقديره الكبير للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وشكر الإدارة الأمريكية على الحفاظ وتعزيز العلاقة الهامة والقوية بين البلدين.

المصدر: i24news