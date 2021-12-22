لافروف: رد الأمريكيين على مبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية عملي والمباحثات قد تبدأ في يناير
RT
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تجري شبكة RT حوارا حصريا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سيتحدث عن الملفات الأكثر إلحاحا في نهج موسكو على الصعيد الدولي.
- لافروف: مبدأ الأمن المتساوي وغير المجزأ ضمن أساس أمن أوروبا
- لافروف: رد الأمريكيين على مبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية عملي وتم تنسيق اتجاهات العمل المستقبلي
- لافروف: نتوقع إجراء أول جولة من المباحثات بشأن الضمانات الأمنية أوائل يناير
- لافروف: تم تنسيق ثلاثة اتجاهات مع الولايات المتحدة للتفاوض بشأن الضمانات الأمنية
- لافروف: حكومة برلين مسؤولة عن الإجراءات الصارخة بحق قناة RT الألمانية
- لافروف: قد نضطر للرد بالمثل على حظر بث RT DE في ألمانيا
- لافروف: الإدارة الأمريكية الحالية تبدأ بتقييم الأوضاع في أمريكا اللاتينية ببراغماتية أكبر
- لافروف: الشركاء الغربيون يحاولون تشويه الحقائق بشأن اتفاق إيران النووي
- لافروف: الفريق التفاوضي الجديد تكيف بشكل مهني مع الوضع وقدم اقتراحات اعترف الغرب بأنها تستحق الدراسة
- لافروف: هناك فرصة جيدة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
- لافروف: على فرنسا وألمانيا إجبار حكومة أوكرانيا على تنفيذ اتفاقات مينسك
- لافروف: نحن قلقون من وقوف فرنسا وألمانيا إلى جانب نظام كييف الذي يشوه اتفاقات مينسك
يتبع..
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