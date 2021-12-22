لافروف: رد الأمريكيين على مبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية عملي والمباحثات قد تبدأ في يناير

تجري شبكة RT حوارا حصريا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سيتحدث عن الملفات الأكثر إلحاحا في نهج موسكو على الصعيد الدولي.

لافروف: مبدأ الأمن المتساوي وغير المجزأ ضمن أساس أمن أوروبا

لافروف: رد الأمريكيين على مبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية عملي وتم تنسيق اتجاهات العمل المستقبلي

لافروف: نتوقع إجراء أول جولة من المباحثات بشأن الضمانات الأمنية أوائل يناير

لافروف: تم تنسيق ثلاثة اتجاهات مع الولايات المتحدة للتفاوض بشأن الضمانات الأمنية

لافروف: حكومة برلين مسؤولة عن الإجراءات الصارخة بحق قناة RT الألمانية

لافروف: قد نضطر للرد بالمثل على حظر بث RT DE في ألمانيا

لافروف: الإدارة الأمريكية الحالية تبدأ بتقييم الأوضاع في أمريكا اللاتينية ببراغماتية أكبر

لافروف: الشركاء الغربيون يحاولون تشويه الحقائق بشأن اتفاق إيران النووي

لافروف: الفريق التفاوضي الجديد تكيف بشكل مهني مع الوضع وقدم اقتراحات اعترف الغرب بأنها تستحق الدراسة

لافروف: هناك فرصة جيدة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

لافروف: على فرنسا وألمانيا إجبار حكومة أوكرانيا على تنفيذ اتفاقات مينسك

لافروف: نحن قلقون من وقوف فرنسا وألمانيا إلى جانب نظام كييف الذي يشوه اتفاقات مينسك

يتبع..