بلينكن: نتوقع إجراء محادثات مع روسيا مطلع العام المقبل
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا لمحاولة نزع فتيل التوترات بشأن التعزيزات العسكرية للبلاد بالقرب من أوكرانيا.
وقال بلينكن، خلال إيجاز صحافي، إن الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل لمحاولة نزع فتيل التوترات بشأن التعزيزات العسكرية للبلاد بالقرب من أوكرانيا.
وناشد بلينكن، موسكو "وقف تصعيد وجودها العسكري بالقرب من أوكرانيا" لتهيئة بيئة مثمرة لمناقشات يناير المقترحة.
وتقترح واشنطن إجراء تلك المحادثات مباشرة مع روسيا ومن خلال مناقشات موازية تشارك فيها منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأصاف بلينكن "أعتقد أننا سنشهد اتصالات في العام الجديد في جميع هذه المجالات"، وقال: "نريد أيضا أن نرى روسيا تخفف التصعيد".
المصدر: bizjournal
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