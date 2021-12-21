هزة أرضية بقوة 6.3 درجة تضرب جنوب ألاسكا
emsc-csem.org
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، أن هزة أرضية بلغت قوتها 6.3 درجة ضربت منطقة ألاسكا الجنوبية الثلاثاء.
وقال: "مركز الهزة وقع على عمق 125 كيلومترا".
وأشار نظام "التحذير من التسونامي" في الولايات المتحدة إلى أنه "لا خطر من حدوث موجات مد تسونامي عقب الهزة".
المصدر: "رويترز"
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