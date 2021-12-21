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إسرائيل تقرر التطعيم بجرعة رابعة لمن بلغوا الـ60 فما فوق والطواقم الطبية

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إسرائيل تقرر التطعيم بجرعة رابعة لمن بلغوا الـ60 فما فوق والطواقم الطبية
Reuters
إسرائيل تقرر إعطاء جرعة لقاحية رابعة لمن تتخطى أعمارهم 60 عاما وللطواقم الطبية
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قررت إسرائيل تطعيم من بلغوا الـ60 عاما فما فوق وأفراد الطواقم الطبية بجرعة رابعة من لقاحات كورونا.

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وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم أن الهدف الرئيسي حاليا هو اجتياز موجة "أوميكرون" دون تعطيل المرافق الاقتصادية قدر الإمكان.

وأضاف بينيت في تصريح صحفي أن تفشي المتحور الجديد يسير كما كان متوقعا، موضحا أن القرار الذي اتخذته الحكومة قبل ثلاثة أسابيع ساعد في إبطاء انتشار الفيروس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل تمر حاليا بالموجة حيث يتضاعف عدد المصابين كل يوم.

وشدد على أن كل من تطعم بثلاث جرعات يتمتع بوقاية قوية ضد مضاعفات هذه العدوى، داعيا الجميع إلى التطعيم وإلى وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطعيم الأطفال.

وجاءت تصريحات بينيت في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة وفاة أول مصاب بـ"أوميكرون".

المصدر: وكالات

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