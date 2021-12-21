شولتس وأردوغان يؤكدان نيّتهما مواصلة التنسيق بين البلدين
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أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء أول اتصال هاتفي له منذ توليه منصبه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت الحكومة الألمانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبرشترايت إن الرئيس التركي هنأ شولتس ببدء عمله مستشارا لألمانيا، وأعرب الجانبان عن عزمهما على مواصلة التنسيق المكثف بين ألمانيا وتركيا.
وأشار إلى أن المحادثة ركزت على "قضايا ثنائية وخاصة بالسياسة الخارجية".
المصدر: "تاس"
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