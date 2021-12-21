 
مباشر

شولتس وأردوغان يؤكدان نيّتهما مواصلة التنسيق بين البلدين

أخبار العالم

شولتس وأردوغان يؤكدان نيّتهما مواصلة التنسيق بين البلدين
المستشار الألماني أولاف شولتس (على اليمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0g5

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء أول اتصال هاتفي له منذ توليه منصبه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت الحكومة الألمانية.

إقرأ المزيد
ألمانيا: لم نتلق أي إخطار من الرئيس التركي بشأن طرد الدبلوماسيين
ألمانيا: لم نتلق أي إخطار من الرئيس التركي بشأن طرد الدبلوماسيين

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبرشترايت إن الرئيس التركي هنأ شولتس ببدء عمله مستشارا لألمانيا، وأعرب الجانبان عن عزمهما على مواصلة التنسيق المكثف بين ألمانيا وتركيا.

وأشار إلى أن المحادثة ركزت على "قضايا ثنائية وخاصة بالسياسة الخارجية".

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا