"القناة 13" الإسرائيلية: بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ 3 أسابيع

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت منذ 3 أسابيع.

وأفاد تقرير صحفي بأن الرئيس الأميركي يرفض إجراء محادثات حول الشأن الإيراني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وكشفت القناة أن مكتب بينيت يحاول تنيسق إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن، غير أن البيت الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة.

وفي سياق متصل، وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جييك ساليفان اليوم إلى تل أبيب في زيارة عمل تستمر يوما واحدا لمناقشة المشروع النووي الإيراني.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسؤول الأمريكي سيلتقي الرئيس الإسرائيلي الليلة، وسيلتقي رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية يوم الأربعاء.

يذكر أن هناك تباينا في آراء كل من واشطن وتل أبيب حول الملف النووي الإيراني، ففي حين ترغب الإدارة الأمريكية العودة إلى الاتفاق، ترى إسرائيل أنه يجب تكاتف المجتمع الدولي لإجبار طهران على التخلي عن مشروعها النووي.

المصدر: وسائل إعلام عبرية