الجيش البريطاني يتسلم أجهزة رؤية ليلية إسرائيلية متطورة

تسلم الجيش البريطاني أجهزة رؤية ليلية متطورة من إنتاج شركة "البيت" الإسرائيلية، في إطار اتفاق تم التوقيع عليه في يونيو الماضي، حسب موقع "ماكو" الإسرائيلي.

ومعدات الرؤية الليلية على أنواعها يستخدمها الجيش الإسرائيلي في إطار الخدمة العملياتية وتم بيعها للجيش البري الأمريكي والبحرية الأمريكية وهي أنظمة محدثة من طراز Night Squad، كما تم بيعها أيضا إلى الجيش الألماني وقوات الشرطة الخاصة هناك، وإلى الجيش الهولندي ودول أخرى في آسيا.

وحسب المعلومات فإن الأجهزة مدمجة وخفيفة الوزن XACT nv33 NVG تتناسب مع خوذة المقاتل وتوفر قدرة رؤية ليلية بمستوى دقة عال وفي الظروف الجوية الصعبة.

ووقعت بريطانيا العام الماضي عددا كبيرا من الصفقات الأمنية مع الشركات الإسرائيلية وبينها توفير منظومات لتدريب طواقم غواصات الأسطول البريطاني.

المصدر: i24news