منصور عباس: إسرائيل ولدت يهودية وستبقى يهودية

أكد زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس تبنيه "قانون القومية" قائلا، إن إسرائيل "دولة يهودية وستبقى كذلك".

وأشار عباس خلال "مؤتمر إسرائيل للأعمال"، الذي تنظمه صحيفة "غلوبس" إلى أن "الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى" وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

وأضاف: "دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. نحن واقعيون. ولا أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها"، مضيفا: "لا شك في أننا أمام بداية عهد جديد، وأقول هذا بحذر وآمل أن تنجح هذه الخطوة وأن تكون الشراكة على مستوى الائتلاف اتجاها لشراكات أخرى في الاقتصاد والصناعة وغيرها".

وينص "قانون القومية" على أن "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، علما أن إسرائيل ترفض تعيين حدودها.

المصدر: "عرب 48"