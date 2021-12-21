ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بالذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم 6 يناير، بعد عام من أعمال الشغب الدامية واقتحام مبنى الكابيتول التي اتهم الرئيس الجمهوري السابق بتأجيجها.

وقال ترامب إنه سيناقش أحداث ذلك اليوم، الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول بعد أن ألقى كلمة أدعى فيها أن الانتخابات التي فاز بها الرئيس جو بايدن "سرقت منه".

وأوضح أن المؤتمر الصحفي سيعفد في منتجع ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مكررا مزاعمه حول سرقة الانتخابات.

المصدر: "رويترز"