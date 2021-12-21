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الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا

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الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
اتصال سابق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الكرملين في بيان له، أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا.

وأشار الكرملين في البيان، إلى أن "الرئيسين بوتين وماكرون ناقشا أيضا، مسودات الوثائق الروسية التي قدمتها إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا".

وأضاف: "أطلع بوتين ماكرون على عمل الدبلوماسيين الروس في توفير ضمانات أمنية لموسكو من الولايات المتحدة والناتو".

وتابع: "أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لاستقرار الوضع في قره باغ، كما تطرقا إلى الوضع في مالي بمبادرة من الرئيس الفرنسي".

وأوضح: "أخبر بوتين ماكرون عن إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات كييف لتطبيق (اتفاقية مينسك -2)".

وفي السياق لفت بوتين الانتباه إلى القيود التي ما زالت تخضع لها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية في فرنسا، معربا عن أمله في أن "تحصل القناة على ذات فرص العمل دون أي تمييز التي يتم توفيرها لوسائل الإعلام الفرنسية في روسيا".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"

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