شويغو: استمرار نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في المحيط الهادئ

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الولايات المتحدة تواصل في منطقة المحيط الهادئ نشر جزء من نظام دفاعها الصاروخي العالمي الشامل.

وأضاف شويغو، في الاجتماع الختامي الموسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية اليوم: "تتواصل عملية نشر جزء المحيط الهادئ من نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي العالمي".

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وتابع الوزير الروسي القول، إنه يتم إنشاء بنية تحتية في بولندا، لنشر لواء مدرع أمريكي متعدد الوظائف، وسيتم تسليحه بمنظومات مختلفة من الأسلحة الصاروخية الضاربة. ويقترب من الإنجاز هناك تشكيل نظام Aegis Ashore المضاد للصواريخ. وفي رومانيا، توجد منشأة دفاع صاروخي مماثلة دخلت في عداد الخدمة القتالية".

وقال شويغو "من أجل تنفيذ العمليات ومراقبة وسائط الاتصال عبر المحيطات في شمال الأطلسي والقطب الشمالي، تم في نورفولك تكوين قيادة مشتركة من قوات الناتو المسلحة".

المصدر: إنترفاكس