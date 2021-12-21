الرئيس الصيني يتحدث هاتفيا مع المستشار الألماني الجديد
Reuters
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أفادت وكالة "سي سي تي في" الصينية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ تحدث عبر الهاتف مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء.
ولم تذكر "سي سي تي في" مزيدا من التفاصيل بخصوص هذه المكالمة، التي جرت بعد نحو أسبوعين من فوز أولاف شولتس، ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالمستشارية الألمانية.
هذا وكان الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، قد أجريا الأسبوع الماضي، محادثات افتراضية لمناقشة الملفات الثنائية والدولية الأكثر إلحاحا.
المصدر: "رويترز" + RT
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