الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ باليستية وصواريخ كروز في مناورات بالخليج

في اليوم الثاني من مناورات "الرسول الأعظم 17"، أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن، بإطار تدريباتها.

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وشهد اليوم الثاني من المناورات، تدمير أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة بمسيرات دقيقة، ومحاكاة الدعم الجوي بطائرات مروحية هجومية من خلال إطلاق نار دقيق على أهداف ثابتة ومتحركة في هذه المرحلة من التمارين.

وأجرت قوات الحرس الثوري تمرين الدفاع الساحلي من خلال إجراء عمليات دفاعية ثابتة ومتحركة ومضادة للإنزال الجويـ رافقها تدمير أهداف متحركة بإطلاق صواريخ أرض - أرض وصواريخ أرض - بحر.

وشملت المناورات عمليات الدفاع الجوي ضد المسيرات، حيث تم إطلاق الصواريخ من أنظمة مضادات جوية على متن سفن والأنظمة الموجودة في الساحل

من جانبه، قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسیري: "نتيجة نظريات وألعاب حربية تم تنفيذها بنجاح عمليا في الميدان، تم استخدام الأسلحة والذخائر الإيرانية في تدريب الرسول الأعظم"، معلنا عن "إطلاق 5 صواريخ كروز مضادة للسفن في آن واحد خلال التمرين حيث تم اطلاقها من على متن زوارق سريعة من فئة ذو الفقار".

وأشار إلى "تدمير الأهداف المتحركة بالصواريخ الباليستية المنحنية لبحرية الحرس الثوري الإيراني".

وأكمل: "إحدى خصائص هذه الدورة من المناورات هو إجراء التدريبات على مساحة كبيرة من شمال الخليج الفارسي حتى مضيق هرمز حيث شارك مقاتلونا في التدريبات الحربية الليلية إضافة إلى العمليات في وضح النهار".



وأضاف العميد تنكسيري: "حققنا أهدافنا المعينة بنجاح..لقد تدربنا اليوم على الدفاع عن الجزر وأثبتنا قدرتنا على تدمير العدو قبل أن يقترب من الجزر الإيرانية، وفي هذه التمارين، استخدمنا أسلحة وذخائر إيرانية بالكامل و تم إطلاقها بدقة كبيرة".

هذا وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي: "الصواريخ الباليستية الجديدة لبحرية الحرس تمكنت من إصابة جميع الأهداف بدقة 100%، وبإمكان هذه الصواريخ التي تعد ظاهرة جديدة في صناعاتنا الصاروخية إصابة الأهداف القريبة والبعيدة و بدقة عالية".

وانطلقت هذه التدريبات يوم أمس على شواطئ الخليج ومضيق هرمز والمنطقة العامة لمحافظات هرمزجان وبوشهر وخوزستان وتستمر حتى 24 من ديسمبر.

المصدر: "تسنيم"