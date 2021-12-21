صحيفة: لا يوجد توافق في الناتو حول المحادثات مع روسيا

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصدر في الناتو، إن أعضاء الحلف لم يتوصلوا إلى توافق حول المحادثات مع روسيا بخصوص الضمانات الأمنية وشكلها.

ووفقا للصحيفة، رضخت بلدان الناتو لضرورة التفاوض مع روسيا: يريد العسكريون في دول الغرب "تجنب الرفض المباشر" لاقتراح موسكو، وبالتالي يحاولون إيجاد مجالات التوافق المتبادل وتهدئة الوضع".

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ورغم أن المسؤولين الغربيين يرفضون جميع مقترحات روسيا تقريبا، ويعتبرونها "مستحيلة وغير قابلة للتصديق وتتعارض مع المعاهدات المبرمة بعد نهاية الحرب الباردة"، إلا أنهم يعترفون بأن "إغلاق الباب" أمام عرض موسكو الدبلوماسي يمكن أن يفاقم الوضع.

ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسي رفيع المستوى في الحلف لم تذكر اسمه: "المشكلة هنا، هي أنك إذا قلت لا (لمقترحات موسكو)، فلن يكون لديك مجال للمفاوضات".

ووفقا له، لا تزال دول الحلف والاتحاد الأوروبي تناقش كيفية الرد على مسودات الاتفاقيات.

وتابعت الصحيفة في مقالتها: "قالت بعض الشخصيات الرسمية، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إنه لا يوجد إجماع حول كيفية سير المفاوضات أو من سيشارك فيها".

ووفقا لهذه الشخصيات، سيكون من الصعب العثور على المجالات التي يمكن فيها إجراء "مفاوضات مفصلة"، لأن الحلف يرفض أي تنازلات، يمكن أن "تؤثر على أمن أعضائه أو سيادة أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي