المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض توصي الأمريكيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها لبنان
Reuters Tami Chappell
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أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين بتجنب السفر إلى 8 دول بينها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد، على خلفية ازدياد الإصابات بكورونا وظهور متحوره "أميكرون".
وأضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية".
ويضم أعلى مستوى نحو 85 دولة بما فيها دول أوروبا تقريبا.
المصدر: "رويترز"
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