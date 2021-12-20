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فرنسا.. مصرع شاب سوداني حاول التشبث بشاحنة للتسلل إلى بريطانيا

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فرنسا.. مصرع شاب سوداني حاول التشبث بشاحنة للتسلل إلى بريطانيا
Reuters Pascal Rossignol
مهاجرون في مخيم "كاليه" بفرنسا - أرشيف
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أعلنت السلطات الفرنسية أن طالب لجوء سوداني عمره 16 عاما لقي مصرعه إثر محاولته الصعود لشاحنة بالقرب من منطقة كاليه شمالي فرنسا، على أمل التسلل بواسطتها إلى بريطانيا.

وقال سور مير المدعي العام في بولوني: "اتجه أحد المهاجرين نحو الشاحنة من جانب الراكب، وتمكن من الصعود بين قمرة القيادة والمقطورة، وعندما أنطلق السائق بالشاحنة سقط المهاجر".

من جهته، أكد مصدر في الشرطة، أن "الفتى كان بكامل وعيه لدى وصول المسعفين، ونقل إلى مستشفى كاليه حيث توفي".

وأضاف "أن مجموعة من 40 مهاجرا كانت برفقة الضحية، وأنهم ألقوا حجارة على الشاحنة مما أدى إلى إصابة السائق وهو مواطن من أوروبا الشرقية بجروح طفيفة".

وأشار إلى فتح تحقيق في مركز شرطة "كاليه" مع السائق بتهمة "القتل غير العمد".

المصدر: "أ ف ب"

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