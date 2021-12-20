مساعدا بوتين وبايدن بحثا مقترحات روسيا للضمانات الأمنية

بحث يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان هاتفيا المقتراحات الروسية الأخيرة، حول الضمانات الأمنية في أوروبا.

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وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "واصل أوشاكوف وسوليفان مناقشاتهما في سياق المقترحات الروسية المعروفة التي وردت في مسودتي وثيقتين وتم تسليمها في وقت سابق للجانب الأمريكي".

وأضاف بيسكوف أن النقاش حمل طابعا "عمليا وبراغماتيا"، مشيرا إلى أن "مساعدي الرئيسين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما".

وفي 17 ديسمبر طرحت روسيا مشروع اتفاقين أحدهما يشمل معاهدة مع الولايات المتحدة، والثاني العلاقات مع الناتو، ويتضمنان حزمة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا.

وكان أوشاكوف قد أبلغ سوليفان باستعداد موسكو لبدء المفاوضات على الفور حول الوثيقتين.

وسيمثل روسيا في المفاوضات المتوقعة سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية، الذي صرح السبت بأن موسكو تقترح على واشنطن مفاوضات ثنائية حول الضمانات الأمنية الروسية المقترحة.

المصدر: وكالات