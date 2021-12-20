بيلاروس تستدعي السفير البريطاني بعد هجوم على سفارتها في لندن

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية تعرض سفارة بيلاروس في لندن لهجوم أمس الأحد، ما أدى إلى إصابة أحد الدبلوماسيين بجروح خطيرة.

وذكرت الخارجية البيلاروسية أنها استدعت القائم بأعمال السفارة البريطانية في مينسك وطالبته بإجراء بلاده تحقيقا شاملا في هذا الاعتداء.

وأمس الأحد أقدمت مجموعة من الأشخاص على تحطيم جزء من واجهة مبنى السفارة، ثم هاجمت الدبلوماسيين البيلاروس الذين وصلوا إلى موقع الحادث.

وأوضحت الخارجية البيلاروسية أن موظفا في السفارة "أصيب بجروح خطيرة مما تتطلب تقديم رعاية طبية عاجلة له، حيث تم تشخيص إصابته بكسر في الأنف وارتجاج في المخ وكسر بأحد الأسنان".

وبعد وصول الشرطة، حاول المهاجمون الفرار، لكن رجال الأمن البريطانيين تمكنوا من اعتقال بعضهم "وثبت أنهم ينتمون على الأرجح لمجموعة "نادزيا" (أمل) للمهاجرين الراديكاليين".

Last night someone attacked the embassy of Belarus in London, Belarusian MFA reports. It claims that one of the diplomats had his nose and tooth broken and suffered a concussion. The UK Chargé d'Affaires in Minsk has been summoned to the Belarusian MFA. pic.twitter.com/q59qhsukbG — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 20, 2021

وشهدت بيلاروس العام الماضي موجة من الاحتجاجات نظمتها المعارضة بزعم تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020، التي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة.

وبعدما استطاعات الأجهزة الأمنية البيلاروسية إخماد الاحتجاجات، هاجر عدد من النشطاء إلى الخارج، حيث لا تزال مجموعات من الجاليات البيلاروسية تجري بين حين وآخر فعاليات احتجاجية أمام مقرات البعثات الدبلوماسية البيلاروسية.

المصدر: وكالات