"جبهة تحرير تيغراي" تعلن أن قواتها ستنسحب من المناطق المجاورة بشمال إثيوبيا
Reuters STRINGER
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أعلن المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، جيتاشيو رضا، أن قوات تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية في إثيوبيا، ستنسحب من المناطق المجاورة بشمال البلاد".
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال جيتاشيو: "نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما بشأن الوضع في تيغراي إذ لن يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة".
المصدر: "رويترز"
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