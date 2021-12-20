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"جبهة تحرير تيغراي" تعلن أن قواتها ستنسحب من المناطق المجاورة بشمال إثيوبيا

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Reuters STRINGER
دبابة
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أعلن المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، جيتاشيو رضا، أن قوات تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية في إثيوبيا، ستنسحب من المناطق المجاورة بشمال البلاد".

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وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال جيتاشيو: "نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما بشأن الوضع في تيغراي إذ لن يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة".

المصدر: "رويترز"

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