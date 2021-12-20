"جبهة تحرير تيغراي" تعلن أن قواتها ستنسحب من المناطق المجاورة بشمال إثيوبيا

أعلن المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، جيتاشيو رضا، أن قوات تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية في إثيوبيا، ستنسحب من المناطق المجاورة بشمال البلاد".

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وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال جيتاشيو: "نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما بشأن الوضع في تيغراي إذ لن يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة".

المصدر: "رويترز"