تشاووش أوغلو يعلن عن اجتماع قريب لممثلين عن تركيا وأرمينيا

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، إن ممثلين عن تركيا وأرمينيا خاصين بالعمل بتطبيع العلاقات بين البلدين، قد يلتقون في القريب العاجل.

وأضاف في مؤتمر صحفي في أنقرة عقب محادثات مع وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله: "لقد عيننا ممثلين خاصين لبدء عملية تطبيع العلاقات. وسيجري هؤلاء محادثات في المستقبل القريب جدا".

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ولكن الوزير التركي، لم يكشف أية تفاصيل عن اللقاء المقبل، وفقط ذكر أنه تجري كذلك دراسة إمكانية تنظيم رحلات جوية بين اسطنبول ويريفان.

ويشار إلى أن، أنقرة عينت السفير التركي السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليتش في منصب الممثل الخاص، فيما عينت يريفان لهذه المهمة - نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان.

المصدر: تاس