غافريلوف: واشنطن ستضطر للدخول في محادثات مع موسكو حول الضمانات

قال قسطنطين غافريلوف رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، إن الولايات المتحدة ستضطر للدخول في حوار مع روسيا حول الضمانات الأمنية سواء رغبت بذلك أم لا.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "يجب التحدث مع الأمريكيين بشكل مكثف. وسيتعين عليهم الدخول في حوار ومناقشة مقترحاتنا المحددة، سواء أحبوا ذلك أم لا. وفي حال العكس، كما أعلنت قيادة الخارجية الروسية بوضوح، سيتم اتخاذ خطوات عسكرية -فنية وعسكرية، أو تشكيل تهديدات مضادة جديدة لدول الناتو".

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في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إنه يوجد لدى الغرب طريقان: أن يأخذ بجدية مقترحات روسيا الاتحادية بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا، أو التعامل مع بديل عسكري فني.

المصدر: نوفوستي