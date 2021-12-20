 
مباشر

غافريلوف: واشنطن ستضطر للدخول في محادثات مع موسكو حول الضمانات

أخبار العالم

غافريلوف: واشنطن ستضطر للدخول في محادثات مع موسكو حول الضمانات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzyz

قال قسطنطين غافريلوف رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، إن الولايات المتحدة ستضطر للدخول في حوار مع روسيا حول الضمانات الأمنية سواء رغبت بذلك أم لا.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "يجب التحدث مع الأمريكيين بشكل مكثف. وسيتعين عليهم الدخول في حوار ومناقشة مقترحاتنا المحددة، سواء أحبوا ذلك أم لا. وفي حال العكس، كما أعلنت قيادة الخارجية الروسية بوضوح، سيتم اتخاذ خطوات عسكرية -فنية وعسكرية، أو تشكيل تهديدات مضادة جديدة لدول الناتو".

إقرأ المزيد
ريابكوف: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية
ريابكوف: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية

في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إنه يوجد لدى الغرب طريقان: أن يأخذ بجدية مقترحات روسيا الاتحادية بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا، أو التعامل مع بديل عسكري فني.

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا