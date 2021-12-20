دوي انفجارات حول محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية والسلطات توضح (فيديو)
Reuters
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كشفت السلطات الإيرانية عن أسباب دوي الانفجارات الذي سمع اليوم الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة النووية.
وفي تصريحات لوكالة "فارس"، أشار محمد تقي إيراني، نائب محافظ بوشهر في إيران للشؤون السياسية والأمنية، إلى أن دوي الانفجارات الذي سمع اليوم حول محطة بوشهر كانت "بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي".
وأضاف محمد تقي إيراني: "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة".
المصدر: "رويترز"
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