وفاة 30 فتى أثناء طقوس الختان بجنوب إفريقيا

أعلن مجلس الزعماء التقليديين في جنوب إفريقيا وفاة ما لا يقل عن 30 فتى، ونقل 80 إلى المستشفيات في إقليم إيسترن كيب خلال موسم الختان التقليدي والطقوس المرتبطة به.

وفي حديث لمحطة "أي أن سي أي" المحلية، قال المسؤول نكوسي لانجا مافوسو: "لقد فقدنا نحو 30 فتى.. ماتوا بسبب الجفاف وتسمم الدم وعدم تضميد جروحهم بشكل صحيح".

وقد اقتربت البلاد من نصف موسم "أولوالوكو" الذي يشهد خضوع آلاف الأولاد من عمر 16 عاما للختان التقليدي والطقوس المرتبطة به والتي تشير إلى الانتقال من الطفولة إلى البلوغ.

وبعد الختان الذي يجريه جراح تقليدي، يتوقع أن يقضي الصبي فترة من العزلة في الأدغال الريفية، فيما أوضح مافوسو أن الكثير من الفتية لا يتلقون الرعاية المناسبة.

وقال زولاني مكيفا الأمين العام لمؤتمر الزعماء التقليديين في جنوب إفريقيا، في تصريح للقناة: "يجب اتخاذ إجراء جذري لوقف هذه الوفيات غير الضرورية التي تحدث كل عام".

المصدر: canberra times