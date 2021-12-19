جورجيا.. انفجار في مبنى سكني وسط العاصمة تبليسي

أعلنت إدارة الطوارئ الجورجية إصابة عدة أشخاص بانفجار وقع في مبنى سكني بمنطقة فازيسوبانى وسط العاصمة تبليسي.

وجاء في بيان عن الطوارئ: "وقع انفجار ناجم على الأرجح عن تسرب للغاز، وأصيب عدة أشخاص لم يتحدد بعد".

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن موجة الانفجار دمرت جزءا من جدران المبنى، كما تسببت في تحطيم نوافذ السيارات المركونة.

وأضافت: "عقب الانفجار اندلع حريق تم إخماده بسرعة، وقام رجال الإنقاذ بإخلاء سكان المبنى، حيث سيقضون الليل في الفنادق".

وذكر مصدر في إدارة الطوارئ أن "أحد المصابين نقل إلى المستشفى ويعاني من الحروق، فيما أصيب الباقون بجروح طفيفة، واختناقات بدخان الحريق".

المصدر: "تاس"