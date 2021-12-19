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أرمينيا تعين ممثلا خاصا في تركيا

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أرمينيا تعين ممثلا خاصا في تركيا
Reuters ANTON VAGANOV
العاصمة الأرمينية يريفان - أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أنها عينت نائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان، ممثلا خاصا لها لدى تركيا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة فان أونانيان، أن "تعيين روبينيان يأتي في إطار الحوار بين البلدين في إطار مفاوضات السلام في المنطقة".

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاثنين الماضي، عن تعيين سفير أنقرة السابق لدى واشنطن سردار قليج ممثلا خاصا لدى أرمينيا.

وقال: "سنعين مع أرمينيا مبعوثين خاصين لاتخاذ خطوات تطبيع العلاقات"، مضيفا أن "تركيا تعتزم تسيير رحلات الطيران العارضة إلى العاصمة الأرمينية يريفان".

وأوضح أن "بلاده ستنسق هذه الخطوات مع أذربيجان".

المصدر: "الأناضول"

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