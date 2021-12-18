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هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب ساحل جنوب إفريقيا

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هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب ساحل جنوب إفريقيا
usgs.gov
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت ساحل جنوب إفريقيا.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة كان في المحيط الهندي" وأن "أقرب منطقة سكنية إليها كانت مدينة بورت ألفريد جنوب إفريقيا على بعد 1596 كيلومترا".

وتابعت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر".

ولم يتم التبليغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة.

المصدر: RT

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