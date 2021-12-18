ولاية كنتاكي الأمريكية: لا مفقودين في الولاية بعد الإعصار

أعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير يوم السبت أن جميع من تم الإبلاغ عن فقدانهم في الولاية التي اجتاحتها الأعاصير الأسبوع الماضي، تم العثور عليهم والاطمئنان على مصيرهم.

وأشاد بيشير بالتقرير الذي أعدته إدارة الطوارئ بالولاية، معربا عن أمله أن يعني ذلك أنه لن يتم العثور على ضحايا آخرين للعاصفة في الولاية.

وذكر أن 78 شخصا قتلوا في ما وصفه "بأشد الأعاصير دمارا في تاريخ الولاية".

وقال بيشير أيضا إنه كان هناك بعض التضارب في عدد الوفيات، حيث أحصى موظفو مكتب الحاكم 78 وفاة، بينما أظهرت بيانات إدارة الطوارئ ووزارة الصحة بالولاية 75 وفاة.

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كما ذكر الحاكم أن المساعدات التي قدمتها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تم تعميمها على ست مقاطعات أخرى، وأن مبلغ الدعم المقدم لنفقات الجنازة تم رفعه إلى 10000 دولار.

واستطرد قائلا إن "بعض المنازل لا تزال بدون كهرباء، و944 من سكان كنتاكي قد تم أيواؤهم في الفنادق، والمتنزهات العامة".

المصدر: أ ب